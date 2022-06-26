صواريخ بمواجهة طائرة مروحية روسية.. حقيقة

2022/06/26 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد مقطع فيديو يظهر استهداف عدة صواريخ لطائرة مروحية، عشرات الآلاف من المشاهدات في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن المقطع يوثق معركة قتالية بين القوات الروسية والأوكرانية، لكن المقطع في الحقيقة مأخوذ من سلسلة ألعاب فيديو.

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