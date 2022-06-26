2022/06/26 | 07:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن موسكو ستنقل أنظمة صواريخ "إسكندر إم" القادرة على حمل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا خلال الأشهر المقبلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: روسيا ستزود بيلاروسيا بصواريخ ذات قدرة نووية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: روسيا ستزود بيلاروسيا بصواريخ ذات قدرة نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).