جاريث بيل لاعباً في صفوف لوس انجلوس الامريكي

2022/06/26 | 07:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الويلزي جاريث بيل انتقاله رسمياً لصفوف لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، في صفقة انتقال حر.ونشر جاريث بيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو له بقميص النادي الأمريكي، وأعلن أنه أصبح لاعباً جديداً للفريق.وعلق بيل، قائلاً: " أراكم قريباً في لوس أنجلوس ".وأفادت تقارير صحفية، أن عقد بيل مع لوس أنجلوس سيمتد حتى حزيران 2023، مع إمكانية التمديد لعام آخر.وسعى بيل لخوض تجربة أخرى بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، من أجل الاستعداد للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال قطر 2022.وخلال السنوات الـ9 التي قضاها بيل في إسبانيا، فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات بالإضافة إلى 3 ألقاب في الليجا وسجل 106 أهداف في 258 مباراة.المصدر / كورة

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