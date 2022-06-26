بطلات غرب اسيا لكرة الصالات يصلن بغداد

2022/06/26 | 07:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوصل فجراليوم الاحد إلى مطار بغداد الدولي، وفد منتخبنا النسوي لكرة الصالات بطل كأس غرب آسيا الثالثة التي أختتمت في مدينة جدة السعودية، وكان في استقبال الوفد النائب الثاني لاتحاد كرة القدم، يونس محمود، الذي نقل للوفد تهاني وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال للاعبات والكادر الفني والاداري للمنتخب بعد هذا الفوز الرائع والانجاز الكبير.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاحد ، ان " وفد منتخبنا النسوي وصل ارض الوطن في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم بعد احرازه لقب بطولة غرب اسيا النسوية الثالثة لكرة الصالات التي اقيمت في المملكة العربية السعودية ".واشاد محمود، بالنتائج التي حققها المنتخب النسوي والذي وصفه بالمميز، مشيراً الى ان احراز لقب بطولة غرب آسيا سيؤسس عليه بناء جديد للكرة النسوية مثمناً، ، كل الجهود التي وقفت وراء تحقيق الأنجاز الرائع على الصعيد الاقليمي.وكانت طائرة وفد منتخبنا لكرة صالات السيدات قد حطت بشكل اضطراري أولاً في مطارِ أربيل الدولي، حيث بقيت لثلاث ساعات، بسبب سوء الاحوال الجوية في العاصمة بغداد قبل ان تقلع مجدداً من مطار اربيل لتصل الى مطار بغداد الدولي في ساعات الصباح الاولى.

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