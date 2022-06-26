انفجارات تضرب العاصمة الأوكرانية.. واندلاع حريق بمجمع سكني

2022/06/26 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوي أربعة انفجارات في ساعة مبكرة، صباح الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما أدى الى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي، حسبما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.

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