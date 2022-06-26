وزير خارجية إيران عن المحادثات مع بوريل: مثمرة

2022/06/26 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، على المحادثات التي أجراها مع مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، قائلًا بأنها "كانت مثمرة".

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