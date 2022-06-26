مصدر من قلب الأولد ترافورد يحسم مستقبل رونالدو: ليس للبيع

2022/06/26 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علّق مصدر من مانشستر يونايتد على التقارير التي تحدثت عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف “الشياطين الحمر”.وذكرت تقارير، أن وكيل رونالدو، خورخي مينديز، التقى بمالك تشيلسي الجديد تود بوهلي، الذي طرح اسم النجم البرتغالي.كذلك كانت تقارير قد أشارت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن مينديز عرض اللاعب البالغ […]

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