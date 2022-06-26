2022/06/26 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، تعاقده مع لاعبيه السابقين أيمن حسين ومحمد قاسم.وقال عضو إدارة النادي هيثم كاظم في بيان مقتضب: “تم الاتفاق مع المدافع الغاني ويلسون لتجديد عقده الموسم القادم ،فضلا عن الاتفاق مع لاعب الطلبة ستيفن بافور”.وأضاف “كما نبارك عودة نجومنا السابقين ايمن حسين ومحمد قاسم ماجد لعش الصقور”.[…]

ظهرت المقالة رسمياً..



القوة الجوية يتعاقد مع أيمن حسين ومحمد قاسم أولاً على ايرث نيوز.

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