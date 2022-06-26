الان تورين الذات والحرية المسؤولة - علي محمد اليوسف

2022/06/26 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف تمهيد :الان تورين 1925 - عالم اجتماع فرنسي مميز في السعي من خلال طروحاته ايجاد مجتمع مثالي لا تقوده ايديولوجيا السياسة الزائفة ولا وصاية التدين الكاذب بل يقوده السعي نحو تحقيق وعي ذاتي جمعي يفهم موقعه وواجبه كعامل اساسي في ايجاد حياة تسودها الحرية المسؤولة مجتمعيا في تحصيلها حقوق الانسان التاسيسية والحرية لتقدم الحياة وسعادة الانسان بعيدا عن اشكالية ثنائية تضاد الدين والايديولوجيا في تغييبهما ......





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