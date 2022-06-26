محمد بن سلمان يستقبل مصطفى الكاظمي على رأس وفد عراقي رفيع

2022/06/26 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على رأس وفد عراقي رفيع.

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