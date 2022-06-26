انتقادات سياسية لممارسات العائلة الحلبوسية ومطالبات بوضع حد لافعالها

2022/06/26 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعت اطراف سياسية الى وضع حد لممارسات الحلبوسي وعائلته داخل البرلمان وخارجه بعد ان شهدت الأيام الأخيرة اعتداء اخ رئيس البرلمان على احد الضباط في محافظة الانبار، منتقدين استمرار هذه الممارسات من دون اتخاذ أي قرار رادع لها.وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد سعدون لـ /المعلومة/، ان “الفترة الماضية شهدت […]

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