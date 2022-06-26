فوكس نيوز: الولايات المتحدة فقدت قدرتها على حماية النظام العالمي

2022/06/26 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مقدم برنامج على قناة Fox News إن العالم الحديث سينهار لأسباب اقتصادية، منوها بأن الولايات المتحدة فقدت قدرتها على حماية النظام العالمي.وأضاف مقدم برنامج على قناة Fox News جيسي واترز، نحن نتحدث عن نقص في موارد الغذاء والطاقة. محذرا من أن “هذه العملية قد بدأت بالفعل”.واستشهد المقدم بأزمة الغذاء التي اندلعت في […]

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