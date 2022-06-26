2022/06/26 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اندلاع حريق في مخازن وسوق القصر الأبيض وسط بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق داخل مخازن ومحال سوق بغداد في منطقة القصر الأبيض وسط بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مخازن وسوق القصر الأبيض وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مخازن وسوق القصر الأبيض وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).