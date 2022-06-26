تقييم مخابراتي يتوقع أن تستنفد روسيا قدراتها القتالية

2022/06/26 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت أجهزة مخابرات غربية وخبراء عسكريين أن يستنفد الجيش الروسي قدراته القتالية قريبا ويضطر إلى وقف هجومه في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.

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