اندلاع حريق داخل مخازن ومحال في منطقة القصر الأبيض وسط بغداد

2022/06/26 | 08:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اندلاع حريق في مخازن وسوق القصر الأبيض وسط بغداد.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق داخل مخازن ومحال سوق بغداد في منطقة القصر الأبيض وسط بغداد".

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في مساحات من الأراضي الزراعية، و اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية.

وتقدر الخسائر سنويا نتيجة الحرائق بملايين الدولارات إضافة إلى سقوط ضحايا في بعض الحوادث.

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