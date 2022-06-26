ألمانيا تحذر مواطنيها من “أوقات صعبة”

2022/06/26 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبرت وكالة “بلومبرغ” أن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا سيلحق ضرارا طويل الأمد بالاقتصاد الألماني، في حين حذرت برلين مواطنيها والأعمال الحرة من “أوقات صعبة”.وذكرت الوكالة أن تقديرات البنك الألماني (بوندسبنك) تدل على أن الاقتصاد الألماني سينخفض في عام 2023 بمقدار 3% في حال وقف إمدادات الطاقة من روسيا.في الوقت […]

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