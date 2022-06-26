2022/06/26 | 09:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

صباح اليوم الاحد، مناسك العُمرة لبيت

الله الحرام بمكّة المكرّمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤدي مناسك العُمرة لبيت الله الحرام بمكّة المكرّمة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤدي مناسك العُمرة لبيت الله الحرام بمكّة المكرّمة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).