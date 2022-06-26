شاهد ما حدث لكلاب عندما حاصرتها سلحفاء عملاقة تزن 100 رطل

2022/06/26 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وجد اثنان من الكلاب نفسيهما عالقين في وكر سلاحف عملاقة تحت الأرض، وبعد جهود مضنية قام بها أفراد طاقم تابع لإدارة الإطفاء في مدينة سان برناردينو، تم إخراج الكلاب بأمان من عرين السلاحف الذي يقع في منطقة يوكا فالي، بعد أن علقت لساعات بسبب سلحفاة صحراوية تزن 100 رطل منعتها من الخروج.

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