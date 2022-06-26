اندلاع حريق داخل مخازن ومحال تجارية وسط بغداد

2022/06/26 | 09:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اندلاع حريق داخل مخازن ومحال سوق بغداد في منطقة القصر الأبيض وسط بغداد

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