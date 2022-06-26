2022/06/26 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم العشرات من المتظاهرين اليوم الاحد على قطع طريق كنعان -بلدروز 30 كم شرق بعقوبة بمحافظة ديالى بسبب ازمة الكهرباء والخدمات بشكل عام.

ظهرت المقالة بالصورة..



متظاهرون يقطعون طريق كنعان -بلدروز بسبب ازمة الكهرباء والخدمات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. متظاهرون يقطعون طريق كنعان -بلدروز بسبب ازمة الكهرباء والخدمات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. متظاهرون يقطعون طريق كنعان -بلدروز بسبب ازمة الكهرباء والخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).