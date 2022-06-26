  الاطار يوضح آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل وينفي ترشيح أي أسماء لهذا المنصب

2022/06/26 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح عضو الاطار التنسيقي النائب السابق رسول راضي، آلية اختيار رئيس الوزراء الجديد للفترة المقبلة، لافتا الى ان تكليف رئيس الحكومة سيكون مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية، نافيا في الوقت ذاته ان يكون الاطار قد طرح أي اسم لهذا المنصب.وقال راضي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي لم يعلن او يرشح أي أسماء […]

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