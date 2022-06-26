موسكو تسيطر بشكل كامل على سيفيرودونيتسك وانفجارات ضخمة في كييف

2022/06/26 | 09:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استهدفت صواريخ روسية العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح الأحد، وهو ما تسبب في وقوع انفجارات ضخمة.وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن سيارات الإسعاف وعمال الإنقاذ هرعوا إلى موقع الانفجارات، دون أن يتبين حتى الآن مدى الضرر أو وقوع ضحايا.وكانت أوكرانيا قد أعلنت السبت أن القوات الروسية باتت تسيطر […]

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