2022/06/26 | 09:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، عن وجود عصابات توزع المتسولين بين المناطق والأحياء وتؤمن لهم المأوى والحماية.

وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي، إن “الوزارة حذرت في أكثر من مناسبة من انتشار ظاهرة التسول، لافتة إلى أن خطورتها تكمن في أنها أصبحت تدار من قبل عصابات متخصصة في هذا المجال تؤمن لهم المأوى والحماية، وتقوم بتوزيع المتسولين بين المدن والأحياء”.

وأضافت أن “الوزارة حالياً تعمل ضمن فريق يضم وزارات الداخلية والأمن الوطني والتربية لمكافحة التسول في البلاد ووضع الحلول الناجعة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها”.

يشار إلى أن المتسولين أخذوا بتطوير طرقهم وأساليبهم وفقاً للوضع الاقتصادي لكل حي أو مدينة، فقد قام البعض منهم بطرق الأبواب من خلال نساء طاعنات في السن وطلب مواد غذائية مثل الزيت والسكر والرز أو الطحين، فضلاً عن قيام أطفال بحمل الحلوى بحجة بيعها في المجمعات الطبية في بغداد.

وبشأن المعالجات القانونية لظاهرة التسول، أوضح المحامي حسام جبار لجريدة “الصباح”، أن قانون العقوبات جرم المتسول في حالة كونه يبلغ الـ18 من عمره بمدة حبس تتراوح ما بين شهر واحد إلى 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد عن سنة إذا تصنَّع الإصابة بجروح أو عاهة أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان المواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تكشف: عصابات تؤمن للمتسولين المأوى وتوزعهم في المدن) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تكشف: عصابات تؤمن للمتسولين المأوى وتوزعهم في المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).