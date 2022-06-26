العراق.. محافظة جنوبية تسجل أدنى مستوى لمنسوب نهر الفرات

2022/06/26 | 09:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت محافظة ذي قار أدنى مستوى لمنسوب نهر الفرات في قضاء الجبايش، إذ بلغ نحو 83 سم.

وقال الخبير في منظمة طبيعة العراق المهندس البيئي جاسم الأسدي، إن “انخفاض منسوب المياه إلى نحو 83 سم متر أدى إلى إرتفاع نسب الأملاح في الأهوار الوسطى وهور الحمّار الغربي إلى نحو 20 ألف جزء بالمليون، ما ينذر بكارثة بيئية تهدد السكان والحيونات والأسماك التي تعيش في هذه المناطق”.

وتتهم وزارة الموارد المائية، دول المنبع بعدم الالتزام بالحصص المائية، وإنشاء السدود والمشاريع الخزنية، وتغيير مسار الأنهر، الأمر الذي فاقم من قلة المياه في العراق.

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