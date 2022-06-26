2022/06/26 | 09:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شبه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد المخدرات بالعدو الذي قال إنه “لا يقل خطورة عن الإرهاب”.

وقال الغانمي، في بيان ان “المخدرات ذل وجهل وطريق الموت والهلاك، وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ادعو الى تضافر الجهود من اجل القضاء على هذه الافة بل العدو الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب”.

وتابع: “كما احيي وأبارك جهود الجهات المختصة في وزارة الداخلية في هذا المجال، فضلا عن ما تقوم به من حملات توعوية تثقيفية لتحصين المجتمع العراقي”.

وأردف: “المخدرات تسلب الإنسانية وهي نعش المدمن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: المخدرات عدو لا يقل خطورة عن الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: المخدرات عدو لا يقل خطورة عن الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).