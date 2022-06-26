2022/06/26 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يعانون من حالات بصرية غير معالجة أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وفقا لمراجعة منهجية وتحليل لـ16 دراسة شملت 76373 مشاركا.وتسلط نتائج الدراسة المنشورة في مجلة Aging and Mental Health، الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث لفحص تأثير تصحيح مشاكل البصر لدى كبار السن، على سبيل […]

ظهرت المقالة مشاكل البصر قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاكل البصر قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاكل البصر قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).