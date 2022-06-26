ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته وإلقاء القبض على متهم في ذي قار

2022/06/26 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

تمكنت مفارز قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الجنوب، اليوم الاحد، من ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة غير الشرعية في محافظة ذي قار.

وقال بيان لشرطة الطاقة تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم وضبط عجلة داخل الوكر "صهريج" محملا بمنتوج نفطي"، مشيرا الى "وجود خزانات حديدية محملة بمنتوج نفطي ومواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة".

وأوضح، انه "تم إيداع المتهم بالتوقيف وحجز العجلة والمضبوطات داخل أحد مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته".

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