الدفاع المدني يخمد حريقاً طال سوقاً تجارياً ضخماً وسط الديوانية

2022/06/26 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني في الديوانية، اليوم الاحد، اخماد حريق طال سوقاً تجارياً ضخماً وسط المحافظة.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة لتجارة المفروشات داخل سوق شارع العلاوي التجاري وسط محافظة الديوانية".

واضاف أن "الفرق طوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث داخل السوق المكتظ"، مبيناً أن "الفرق لاقت صعوبات كبيرة حتى تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث بسبب التجاوز على نهر الشارع التجاري وانتشار البسيطات وسط السوق وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابع، أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق التجاري".

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في مساحات من الأراضي الزراعية، و اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات إضافة إلى سقوط ضحايا في بعض الحوادث.

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