اندلاع حريق في بناية بالقرب من وزارة الصناعة والمعادن ببغداد (فيديو)

2022/06/26 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باندلاع حريق في مبنى بمنطقة البتاوين وسط بغداد.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع داخل مبنى في منطقة البتاوين مقابل وزارة الصناعة والمعادن وسط العاصمة"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث لاجراء عمليات الاخماد".

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في مساحات من الأراضي الزراعية، و اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات إضافة إلى سقوط ضحايا في بعض الحوادث.

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