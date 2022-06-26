منتخب الناشئين يعبر مجموعات غرب آسيا بالعلامة الكاملة

2022/06/26 | 09:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أنهى منتخب الناشئين دور المجموعات ببطولة غرب آسيا، متصدراً للمجموعة الاولى بتغلبه على الاردن بهدفين نظيفين.وسجل ثنائية منتخب الناشئين كل من أمير جواد في الدقيقة 66 وكرار جعفر في الدقيقة 73.وسبق وان ضمن منتخب الناشئين تأهله لنصف النهائي، حيث فاز منتخبنا للناشئين على نظيره اليمني 2-1 في الحولة الاولى وعلى نظيره […]

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