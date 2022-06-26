فيديو يُظهر مواجهة عنيفة بين سائق شاحنة ومحتجين ضد حكم الإجهاض في أمريكا

2022/06/26 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شاحنة صغيرة بصدم العديد من المتظاهرين في مسيرة خرجت لتأييد حقوق الإجهاض في مدينة سيدار رابيدز، في ولاية أيوا الأمريكية، بعد أن ألغت المحكمة العليا قضية Roe v.Wade (حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض).تقول شرطة سيدار رابيدز إن الشخص أُصيب ونُقل إلى المستشفى.فيما تحقق السلطات في الحادثة.

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