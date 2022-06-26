 موظفو مطار النجف ينفذون اضرابا عاما عن العمل

2022/06/26 | 09:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اضرب موظفو مطار النجف الاشرف الدولي، الاحد، عن العمل بسبب اجبارهم على فحص سيارتهم بجهاز السونار.وقال مصدر مطلع لـ /المعلومة/، إن “موظفي مطار النجف الاشرف الدولي نفذوا، صباح اليوم، اضرابا عاما عن العمل بسبب إجبارهم على إن يتم فحص سياراتهم في جهاز السونار”.وأضاف المصدر، أن “الموظفين اعربوا عن مخاوفهم من اصابتهم بامراض […]

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