قبل 56 مليون سنة.. تمدد القارات أدى إلى أسوأ تغير بالمناخ

2022/06/26 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رجحت دراسة حديثة، أن يكون تمدد القارات في مرحلة ما قبل التاريخ قد أدى إلى واحد من أسوأ محطات تغير المناخ على كوكب الأرض.وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن الباحثين درسوا تأثير ما يعرف بـ”القوة التكتونية” وفوران البراكين على البيئة قبل نحو 56 مليون سنة.وخلال هذه الفترة، زادت حرارة الأرض بما يتراوح […]

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تمدد القارات أدى إلى أسوأ تغير بالمناخ أولاً على ايرث نيوز.

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