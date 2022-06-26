ذي قار تفتتح مشاريع رياضية ضمن مشروع تنمية الأقاليم

2022/06/26 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع - زهراء صباح

افتتح محافظ ذي قار محمد هادي مشاريع رياضية ضمن تنمية الأقاليم والتي تضم أكثر من 16 ملعباً وساحة ضمن مشروع تنمية الأقاليم وكذلك 14 ملعباً وساحة ضمن خطة أعمار ذي قار.وقال مدير الشباب والرياضة في ذي قار مهند السهلاني لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،اليوم الأحد، إن " هنالك مشاريع اخرى في الأقضية والنواحي سيتم افتتاحها خلال شهر آب المقبل، أهمها ملعب ناحية الگرمة "وأضاف السهلاني أن " عددَ الملاعب في محافظة ذي قار خلال العامين 2021 و 2022 - لا يتجاوز 25 ملعباً، وبدأت الملاعب الآن تتضاعف بشكل قابل للزيادة ".

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