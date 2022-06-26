بالصور.. عشرات الخريجين يتظاهرون للمطالبة بالتعيينات

2022/06/26 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر عشرات الخريجين، اليوم الاحد، للمطالبة بتلبية المطالب المشروعة وتوفير فرص عمل لهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "عشرات الخريجين تظاهروا امام مبنى حكومة ديالى المحلية في ديالى للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وفي حديثه لوكالتنا قال أحد المتظاهرين منتظر حسن إن "العشرات من خريجي الجامعات تظاهروا سلمياً امام مبنى حكومة ديالى المحلية وسط بعقوبة".

واضاف مراسلنا ان "المتظاهرين رفعوا لافتات تدون 3 مطالب رئيسية ابرزها، اجراء الحذف والاستحداث في المؤسسات الحكومية من اجل توفير فرص عمل للخريجين، والسعي الى تنظيم عقود مؤقتة خاصة وان اعدادهم بالالاف واعلان ما متوفر من وظائف في الدوائر بشكل علني"، مبيناً أن "التظاهرة تعد التاسعة من نوعها خلال 2022 وتاتي في اطار استمرار الضغط من اجل تلبية مطاليبنا المشروعة".

وفي العاصمة بغداد تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى وزارة النفط للمطالبة بزيادة رواتبهم وشمولهم بالتثبيت بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما تظاهر خريجو المجموعة الطبية والصحية أمام بوابة وزارة المالية للمطالبة باطلاق الدرجات الوظيفية.

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