2022/06/26 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة اثنين من الحشد الشعبي بنيران قناص في جرف الصخر شمالي بابل

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