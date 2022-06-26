هل تناول الفاكهة بعد وجبات الطعام مباشرة يضر بالصحة؟

2022/06/26 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تودّ معرفة الوقت الأفضل لتناول الفاكهة، وسواءً كان ذلك قبل وجبات الطعام أو بعدها؟ ويعتقد البعض أن تناول الفاكهة بعد وجبات الطعام مباشرةً يضر بالصحة، ولكن أكدّ الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" أن هذا الاعتقاد خاطئ.

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