13 فرقة للسيطرة على حريق القصر الابيض

2022/06/26 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاحد، بتوجه 13 فرقة من الدفاع المدني في محاولة للسيطرة على حريق القصر الابيض.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “الدفاع المدني زجت بـ١٣ فرقة اطفاء في محاولة للسيطرة على حادث الحريق الذي اندلع داخل بناية ومحلات تضم ادوات احتياطية ضمن مجمع القصر الابيض ببغداد.هذا وافاد مصدر في […]

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