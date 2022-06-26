“الرأسمالية آكلة لحوم البشر” قد تدمر شروط بقائها … وشروط بقائنا - نانسي فريزر

2022/06/26 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نانسي_فريزر مقابلة مع نانسي فريزر [+]استجوبها: مارتن موسكيرا [++]يناير 13, 2022مارتن موسكيرا: في كتابكِ المرتقب نشره العام المقبل (1)، قمتِ بتوضيح ما تسمينه “مفهوما موسعا للرأسمالية”.



لماذا تحتاج المفاهيم الحالية للرأسمالية إلى توسيع؟ هل تركز بشكل ضيق للغاية على الرأسمالية بما هي نظام اقتصادي؟نانسي فريزر: نعم، تماما.



لقد طورتُ المفهوم المُوسَّع للرأسمالية من أجل الابتعاد عن ......





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