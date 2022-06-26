2022/06/26 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_الكفائي رغم التطورات العلمية والاقتصادية المتسارعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن، والثروة الهائلة المتراكمة في العديد من بلدان العالم، فإن الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية، التي نتجت عن جائحة كورونا ابتداءً، ثم تفاقمت نتيجة للحرب الروسية-الأوكرانية، تعتبر الأخطر في نظر العديد من الخبراء.وقد يتساءل البعض، لماذا كان عهد الحرب الباردة، وسباق التسلح الخطير، والصراع الأيديولوجي الوجودي ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تختلف الأزمة الدولية الحالية عن سابقاتها؟ - حميد الكفائي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تختلف الأزمة الدولية الحالية عن سابقاتها؟ - حميد الكفائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).