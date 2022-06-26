النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....4 - محمد الحنفي

2022/06/26 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي مكونات العمل النقابي:ولمناقشة فقرة مكونات العمل النقابي، لا بد من طرح مجموعة من الأسئلة، التي نعمل على مقاربة الجواب عليها، في أفق الدخول في مناقشة مكونات العمل النقابي.وهذه الأسئلة هي:ما المراد بمكونات العمل النقابي؟هل لهذه المكونات صلة بمكونات النقابة؟وما هو الدور الموكول إلى كل مكون، في جعل العمل النقابي، يؤدي دوره لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكاد ......





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