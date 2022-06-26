الهجرة توضح حقيقة تسجيل إصابات بالكوليرا في مخيمات النازحين

2022/06/26 | 10:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، تسجيل إصابات بالكوليرا بين النازحين في مخيمات إقليم كردستان العراق.وقال الوكيل الإداري بالوزارة كريم النوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “إدارة المخيمات في إقليم كردستان لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمرض الكوليرا بين النازحين”.وأضاف النوري، أن “العدد الكلي للأسر النازحة لايتجاوز 37 ألفاً، ويبلغ […]

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