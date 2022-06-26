2022/06/26 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل مخازن ومحال تجارية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل مخازن ومحال سوق بغداد في منطقة القصر الأبيض وسط بغداد".

واضاف المصدر، أن "مديرية الدفاع المدني زجت بـ13 فرقة اطفاء في محاولة للسيطرة على حادث الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل مخازن ومحال تجارية وسط بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل مخازن ومحال تجارية وسط بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).