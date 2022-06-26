مدرعات تحولت لكرة نار.. أوكرانيا تدمر رتلا عسكريا روسيا في دونيتسك

2022/06/26 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت القوات الخاصة الأوكرانية رتل عسكري روسي في مقاطعة دونيتسك، حيث يواصل الأوكرانيين الدفاع عن شرق البلاد، في مواجهة التقدم العسكري لقوات موسكو.

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