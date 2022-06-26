القبض على شخص حاول تهريب 40 رأس غنم شمالي بغداد

2022/06/26 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإلقاء القبض على شخص حاول تهريب 40 رأس غنم شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “دوريات نجدة (الزهور) ضمن(سيطرة الراشدية) شمالي العاصمة بغداد القت القبض على شخص يستقل عجلة نوع كيا حمل وضبط بداخلها (40 رأس غنم) لا يحمل اي تخويل رسمي من الجهات المختصة”.[…]

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