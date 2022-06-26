2022/06/26 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، أنها خاطبت وزارة الصحة لتزويدها خريجي الأعوام 2021 - 2022 من ذوي المهن الصحية والطبية والتمريضية.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، "ووافق وزير المالية علي عبد الأمير علاوي وفقا للكتاب المذيل بتوقيعه، على إدراج 37916 من الخريجين و بكلف مالية تبلغ 444341 مليون دينار عراقي ضمن المالية للعام 2022".

والاسبوع الماضي، وجهت وزارة الصحة، طلباً إلى وزارة المالية لتعيين خريجي المهن الطبية والصحية.

وذكرت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية امشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000المعدل واستنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء وجت وزارة الصحة طلباً الى وزارة المالية لتعيين الخريجين من ذوي المهن الطبية والصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تخاطب الصحة بشأن ذوي المهن الصحية والطبية والتمريضية (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تخاطب الصحة بشأن ذوي المهن الصحية والطبية والتمريضية (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).