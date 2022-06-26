استنفار أمني في ديالى إثر هجوم داعشي على إحدى مناطق المحافظة

2022/06/26 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دخلت القوات الأمنية، في منطقة الهاشميات بمحافظة ديالى، اليوم الاحد، في حالة استنفار، بسبب هجوم داعشي على نقطة امنية في المنطقة.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية توزعت على شريط زراعي غربي بعقوبة، بعد هجوم مباغت شنه داعش على نقطة مرابطة امنية، ادى الى اصابة شرطي".

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