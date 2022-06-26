ديالى.. قرار رسمي بإلغاء أمر سحب يد مدير بلدية المقدادية

2022/06/26 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مسؤول سابق في محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن صدور قرار بالغاء قرار سحب يد مدير بلدية قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق عدنان التميمي، لـ ( بغداد اليوم)، إن" قرار رسمي صدر اليوم بالغاء سحب يد مدير بلدية قضاء المقدادية خالد بطي واعادته الى منصبه ".واضاف التميمي، أن "القرار جاء استجابة لمناشدات الاهالي وشيوخ العشائر ببقاء مدير البلدية وعدم سحب يده".يذكر ان محافظ ديالى اصدر قبل ايام قرار بسحب يد مدير بلدية المقدادية وتكليف بديل عنه ما اثار موجة تظاهرات واغلاق للمؤسسات الحكومية.

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