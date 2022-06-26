فاو: الفرد العراقي الواحد يستهلك 3 كيلوات رز شهريا

2022/06/26 | 10:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” الفاو”، أن يستورد العراق 1.8 مليون طن من الرز خلال العام الحالي 2022، مبينة ان استهلاك الفرد الواحد من الرز يبلغ 37 كيلو غرام سنويا خلال 2023-2022، ما يعادل أكثر من 3 كيلوات شهريا.وقالت المنظمة في جدول لها لشهر حزيران، انه من “المتوقع ان يستورد العراق 1.8 […]

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