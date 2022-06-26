برلماني سابق يوجه طلبا للكاظمي بشأن اقالة 3 محافظين

2022/06/26 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النائب السابق حسين العقابي اليوم الاحد، طلبا الى رئيس الوزراء بإقالة محافظي الديوانية وواسط والبصرة بعد ثبوت فشلهم واهمالهم بحسب تقارير الإنفاق المالي لوزارة المالية.وقال العقابي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “المتابع لواقع الخدمات في محافظات الوسط والجنوب يلحظ تقصيرا واضحا في ملف الخدمات لأغلب تلك المحافظات عدا بعض النقاط […]

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